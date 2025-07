¡Oportunidad en New Jersey! Ross abre vacante de empleo con sueldo promedio de $7.500: requisitos para aplicar

Suscríbete a nuestros canales

Ross Dress For Less, la reconocida cadena de tiendas de descuento, anunció la oferta de una nueva vacante de empleo en New Jersey con un potencial salarial de hasta $7.500 mensuales.

Esta oportunidad apunta a profesionales con experiencia que busquen un rol de liderazgo y un impacto significativo en el sector minorista, según informó El Tiempo.

¿Cuál es la vacante que ofrece Ross?

La nueva vacante está dirigida para el cargo de Gerente de una de sus sucursales en New Jersey.

Los roles de Gerente de Distrito (District Manager) en Ross son los que típicamente alcanzan o superan una cifra de sueldo entre los $59,358 y $92,746, dada la gran responsabilidad que conllevan.

Estos gerentes son cruciales para el éxito de la compañía, supervisando múltiples tiendas y dirigiendo aspectos clave como operaciones, gestión de inventario, presentación de productos y el desarrollo integral de los equipos.

Requisitos clave para los candidatos

Para aspirar a posiciones de alto nivel como esta en Ross, se buscan perfiles con una sólida trayectoria en el comercio minorista, incluyendo:

Mínimo de cinco años liderando equipos en gestión de tiendas minoristas.

Compromiso inquebrantable con un servicio al cliente excepcional.

Habilidad demostrada para dirigir, supervisar, motivar y comunicarse eficazmente con el personal de la tienda en todos los niveles.

Capacidad probada para formar, entrenar y fomentar el crecimiento profesional de los asociados.

Experiencia en organizar y priorizar tareas para alcanzar objetivos, con habilidad para planificar y ejecutar resultados.

Dominio fluido del inglés.

Fuerte capacidad de juicio independiente y discreción.

Flexibilidad para trabajar en horarios de tarde y fines de semana.

Además de las cualificaciones, los candidatos deben poseer las capacidades físicas necesarias para las operaciones diarias de la tienda. Esto incluye el uso de todo el equipo (PDT, cajas registradoras, PC), la capacidad de mantenerse de pie, caminar y moverse constantemente.

También se requiere la habilidad para agacharse por la cintura, ponerse en cuclillas, arrodillarse, trepar, cargar, alcanzar y estirarse con regularidad, así como empujar, jalar y levantar ocasionalmente más de 25 libras.

¿Cuáles son las funciones de los gerentes en Ross?

Liderar todas las mejores prácticas de la empresa y maximizar la productividad.

Analizar los informes de la tienda para evaluar los gastos.

Garantizar la programación adecuada de los asociados.

Administrar la nómina.

Reclutar, contratar, capacitar y desarrollar a subgerentes.

Abordar problemas de personal y rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones estatales, locales y federales.

Gestionar la tienda para garantizar un entorno limpio, ordenado y fácil de comprar.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube