Un año de burritos gratis con Chipotle en Estados Unidos: descubra cómo participar antes del 3 de abril

En Chipotle, tu pedido de cena podría ser la clave para obtener un burrito gratis con la promoción "compra uno, llévate otro". Están sorteando estos códigos por hora entre quienes hagan la elección correcta.

Antes del 3 de abril, el famoso restaurante mexicano de comida rápida sorteará burritos gratuitos por un valor superior al millón de dólares para celebrar el Día Nacional del Burrito.

En UnlockBurritoDay.com está disponible Burrito Vault, un juego que distribuirá 157,500 códigos "2x1" para burritos.

“Aprovecha la oportunidad de desbloquear la Bóveda de Burritos y ganar millones de premios: Entradas BOGO gratis, Puntos de Recompensa e incluso Burritos gratis por un año*. Tu pedido perfecto de Chipotle podría ser la clave”, se lee en la página web de la compañía.

Los 2.500 primeros en acertar la combinación secreta de un burrito Chipotle cada hora ganarán un código. Para ello, deben adivinar correctamente todos los ingredientes de un pedido, reseña NBC Los Angeles.

Quien descifre el código de la bóveda más rápido cada hora será recompensado con burritos gratis durante todo un año.

Quienes consigan el premio de burritos gratis por un año recibirán 52 créditos canjeables por platos principales regulares.

Solo se permite un código "compra uno, llévate otro" por participante, y podrán activarse desde el 3 de abril.

El 3 de abril, los usuarios del programa de recompensas de Chipotle podrán obtener envío gratuito en sus pedidos usando el código DELIVER. El concurso se extendió desde el 31 de marzo a las 9:00 am ET hasta el 2 de abril a las 11:59 pm ET.

Chipotle presentó nuevo plato en su menú

El pollo con miel y chipotle fue presentado recientemente por la famosa cadena de restaurantes mexicanos.

“Un toque de miel pura y pimientos ahumados y sellados con pollo recién salido de la parrilla. Picante chipotle con un toque dulce”, detalla el sitio web.

