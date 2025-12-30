Hombre demanda por $ 3 millones a una mujer por quererlo solo como amigo: más detalles

Suscríbete a nuestros canales

El gerente de una empresa que fabrica drones en Singapur, kawshigan, se hizo famoso por iniciar una causa judicial por “daños y perjuicios” contra una mujer que lo veía solo como amigo.

Kawshigan pide $ 3 millones para destinarlos a rehabilitación y terapia para sanar los traumas causados.

El “problema” que debió resolverse exclusivamente entre ambos, terminó por involucrar a la justicia de Singapur. La demanda será escuchada el 9 de febrero.

En la querella se acusa a Nota Tan de supuestos “comentarios difamatorios y conducta negligente”. La primera demanda se consideró un intento para obligar a la mujer al compromiso.

Hombre presenta segunda demanda por incumplir acuerdo de mejorar la relación

Kawshigan presentó una segunda demanda en la que acusaba a la mujer de incumplir el acuerdo de mejorar las condiciones de la relación. Esta demanda fue descartada debido a su falta de fundamentos respecto de la acusación.

La relación sentimental de ambos inició en 2016, pero tras cuatro años se empezó a complicar debido a que cada uno tenía una idea muy distinta de cómo llevar el vínculo.

Según la mujer, Kawshigan, tras ser rechazado, comenzó a amenazarla con tomar acciones legales en su contra.

La pareja redujo sus interacciones a solicitud de la mujer, Nota Tan, por lo que Kawshigan se sintió extremadamente ofendido, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.

Esta demanda tuvo fuertes repercusiones en las luchas que validan los derechos de las mujeres en Singapur. Además, no por ser demandada, la mujer cambiaría su opinión, más bien la afianzó.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube