IVSS detalla los pasos para solicitar la Pensión por Sobreviviente: aquí los requisitos actualizados

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene activo el beneficio de la Pensión por Sobreviviente, un pago de dinero destinado a proteger a los familiares directos tras la muerte de un asegurado o pensionado.

Este apoyo busca dar estabilidad económica a quienes dependían del fallecido, asegurando que los derechos acumulados durante su vida laboral se trasladen a sus herederos.

Para acceder a este beneficio, el fallecido debía cumplir con ciertos requisitos, como tener al menos 750 cotizaciones semanales o estar recibiendo una pensión de vejez o invalidez al momento de morir.

También aplica si el deceso ocurrió por un accidente laboral, enfermedad profesional o un accidente común mientras la persona estaba trabajando formalmente.

Requisitos en caso de fallecimiento de un trabajador activo

Si la persona fallecida era un trabajador que aún no se había jubilado, los familiares deben presentar los siguientes documentos:

Dos copias originales de la Planilla de Solicitud (Forma 14-04).

Constancia de trabajo (Forma 14-100).

Acta de matrimonio y Acta de defunción.

Cédula de identidad del fallecido y de los familiares que solicitan el beneficio.

Partida de nacimiento de hijos menores de 14 años. En caso de hijos con discapacidad o estudiantes de hasta 18 años, se requiere informe médico o constancia de estudios.

Documentación para familiares de pensionados

Si el fallecido ya cobraba su pensión de vejez o invalidez, los requisitos son similares, aunque se simplifican al no requerir la constancia de trabajo:

Planilla de Solicitud (Forma 14-04) en duplicado.

Actas de matrimonio y defunción.

Documentos de identidad (validados por el IVSS a través de SAIME).

Documentos de los hijos (partidas de nacimiento, constancias de estudio o informes médicos según sea el caso).

En caso de ser nacionalizado, se debe entregar copia de la Gaceta Oficial.

¿Dónde realizar el trámite?

Los interesados pueden acudir a cualquiera de las 48 Oficinas Administrativas del IVSS distribuidas en todo el país.

No es obligatorio realizar el trámite en el lugar de residencia; el solicitante puede elegir la oficina que le resulte más cómoda.

Es importante destacar que las autoridades tienen prohibido exigir documentos adicionales a los mencionados en la lista oficial.

