USA establece multas para inmigrantes que no notifiquen el cambio de domicilio: también puede ir a prisión

Desde el pasado 11 de abril una nueva medida de la administración Trump exige que los extranjeros en Estados Unidos porten en todo momento un comprobante de registro si han permanecido más de 30 días en el país.

El no portar este documento puede acarrear consecuencias negativas para los migrantes que, aunque estén registrados, no porten el comprobante con ellos según informa Diario AS.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) pide que todos los extranjeros de 14 años deben registrarse y proporcionar sus huellas.

Los padres de menores de 14 años también son responsables de asegurar su registro, sobre todo si no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares al solicitar una visa

¿Cuáles son las sanciones?

Aquellos que no cumplan con esta normativa pueden enfrentar severas sanciones, incluyendo multas de hasta $5.000 y penas de prisión.

El proceso de registro implica crear una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y presentar el Formulario G-325R.

Si se requiere registro, el USCIS programará una cita para tomar huellas dactilares.

Una vez completado, se enviará una evidencia de registro en formato PDF que debe ser impresa y llevada en todo momento.

Es fundamental destacar que este registro no otorga estatus migratorio ni permiso de trabajo, y se recomienda consultar con un abogado migratorio para entender las implicaciones de este proceso.

