La Owen 200S de EK llega derrochando rebeldía

EK, Empire Keeway, tiene al mundo motero venezolano sin descanso, pues, trae al mercado la nueva Owen 200S, una clásica que viene con su look elegante de siempre, motor 200 c. c. refrigerado por aire, caja de 6 velocidades, tacómetro digital y freno de disco en la rueda delantera.

Alirio Plaza, Gerente Ejecutivo de Comercialización de EK, identificó sus características: “la Owen 200S es una moto rebelde. Se rebeló porque tiene un motor potente y eso hace que le sobre actitud. La postura de conducción es comodísima tanto para conductor como para pasajero. Si un motero tenía dudas para comenzar nuevas aventuras, esta moto llega para despejarlas y hacerlo dueño de la carretera”, aseveró.

La Owen 200S tiene suspensión delantera telescópica y trasera de doble amortiguación. Además, invita a la ruta en compañía, pues trae respaldar removible para mayor comodidad del copiloto en viajes largos, una robusta parrilla de carga para llevar lo necesario a la aventura y parabrisas en el tacómetro.

Los detalles en cromo le dan a la hermana mayor de la familia Owen un look retro, completado con de rines de aluminio de diseño refinado cuya ligereza optimizará el rendimiento de la moto con una apariencia más vistosa.

El nuevo modelo tiene garantía de 2 años o 20.000 KM y viene en colores negro, rojo y amarillo. Está disponible en los más de 150 concesionarios EK del país, cuyo listado aparece al escribir el nombre de la ciudad o estado en la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com. En redes sociales, @empirekeeway Instagram y TikTok.

