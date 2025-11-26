Comisión Presidencial

Demuelen estructuras improvisadas en la UCV: balance de refacciones

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 08:00 pm

La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha iniciado la demolición del Galpón de Estudios Políticos, una de las tres estructuras improvisadas ubicadas frente al pasillo de la Escuela de Derecho.

Estas edificaciones no forman parte del proyecto original del arquitecto Carlos Raúl Villanueva.

Los galpones fueron construidos originalmente con materiales ligeros para resguardar equipos y materiales de construcción. Sin embargo, no fueron retirados tras cumplir su función.

Un punto crítico es que están techados con asbesto, un mineral fibroso que, pese a su resistencia al calor, está prohibido actualmente debido a que la inhalación de sus fibras causa cáncer de pulmón.

El arquitecto restaurador Lesmes Castañeda señaló que la remoción de los galpones es parte de la "profilaxis espacial" en la UCV. Esta iniciativa busca eliminar elementos incompatibles con los principios arquitectónicos vigentes y el compromiso adquirido con la Unesco. Castañeda destacó que también se debe:

  • Eliminar la ocupación de pasillos públicos por oficinas u otras dependencias.

  • Retirar plafones o rejas que han sido colocadas de forma excesiva.

Hasta la fecha, la Comisión ha refaccionado las siguientes áreas en la UCV:

Categoría Cantidad Refaccionada
Salones 686
Oficinas 615
Salas de baño 495
Laboratorios 234
Consultorios 142
Auditorios / Anfiteatros 13 de cada uno
Gimnasios 9
Canchas 14
Quirófanos 5
Obras de Arte 6

 

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
farándula
Martes 25 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América