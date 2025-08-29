Alianza inesperada: el PSG y la WWE se unen en un acuerdo histórico

Suscríbete a nuestros canales

El Paris Saint-Germain y la WWE sorprendieron al mundo del deporte con el anuncio de una alianza estratégica de largo plazo. La histórica colaboración busca fusionar el fútbol y la lucha libre para crear una nueva dimensión en el entretenimiento deportivo, una ambiciosa apuesta que unirá a dos de las marcas más poderosas a nivel global.

El acuerdo, revelado en París antes del primer evento en vivo que la WWE celebrará en la capital francesa, es mucho más que un pacto simbólico. La asociación incluye la creación de contenido original, el lanzamiento de colecciones de productos exclusivos y el desarrollo de experiencias que acercarán a las estrellas del PSG con las superestrellas del cuadrilátero.

La relación entre ambas marcas no es nueva, ya que en marzo de este año habían lanzado un cinturón conmemorativo que portaba los colores del equipo. Sin embargo, este acuerdo global tiene la ambición de expandir fronteras y conquistar nuevas audiencias, según manifestó Fabien Allègre, director de marca del PSG.

La unión de estos gigantes se perfila como una de las colaboraciones más ambiciosas de los últimos años. Con este pacto, la WWE y el PSG buscan unirse para ofrecer experiencias inolvidables a sus fanáticos y generar una sinergia que potencie el impacto de ambas marcas en el mercado global.

