Amaños destapados en la MLB: arresto e investigación por fraude en Cleveland

Un escándalo de arreglo de partidos sacude las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase (cerrador estelar) y Luis Ortiz (relevista), fueron acusados formalmente por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York por su presunta participación en un plan de amaño de apuestas en juegos de la MLB.

Ortiz fue arrestado en Boston este domingo, mientras que Clase no se encuentra bajo custodia y se cree que está fuera de Estados Unidos.

Detalles de la acusación

La acusación de 23 páginas detalla la mecánica del presunto fraude, que habría comenzado en mayo de 2023.

La fiscalía alega que el plan consistía en que los lanzadores lanzaran intencionalmente bolas en lanzamientos específicos, permitiendo a los apostadores ilegales asegurar el resultado de esa jugada.

Ambos lanzadores enfrentan cargos sumamente graves: fraude, conspiración y soborno.

Pagos por manipulación

La acusación revela los presuntos pagos recibidos por los lanzadores:

15 de junio (2023): Ortiz recibió $5,000 por lanzar una bola intencional, y Clase recibió otros $5,000 por facilitar la acción.

27 de junio (2023): Repitieron el acto, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento manipulado.

Se alega que Clase facilitaba las apuestas y gestionaba los pagos para que Ortiz hiciera spikes (lanzamientos fuera de la zona) en momentos cruciales.

Consecuencias potenciales y reacción de la MLB

Las penas que enfrentan los jugadores son altísimas: de ser hallados culpables de todos los cargos, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión. Además de las consecuencias legales, ambos serán expulsados de por vida de las Grandes Ligas de Béisbol.

La noticia ha generado decepción en el entorno del béisbol, no solo por la falta de ética, sino por el escaso monto del soborno ($5.000 a $12.000), que contrasta con el riesgo de arruinar carreras que podrían valer millones.

Ante la situación, la MLB emitió un comunicado confirmando su cooperación con las autoridades federales:

"La MLB contactó a las autoridades federales al inicio de la investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso. Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa".

El escándalo, además de manchar la integridad de los jugadores, deja una mancha imborrable en la organización de Cleveland y genera dudas sobre la rapidez con la que la liga maneja este tipo de incidentes.

