Baloncesto español: juegos programados para enero

Por: Andrea Matos Viveiros

Hasta finales de mes, los fanáticos podrán disfrutar de una cartelera imperdible con los juegos más atractivos del baloncesto español. Los encuentros también podrán verse en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO, así como vía streaming en meridiano.net/meridianotv.

Calendario de juegos de baloncesto

Sábado, 10 de enero: CASADEMONT ZARAGOZA vs DREAMLAND GRAN CANARIA . Antesala 12:30p.m. / Balón al aire 1:00p.m.

. Antesala 12:30p.m. / Balón al aire 1:00p.m. Sábado, 10 de enero: LA LAGUNA TENERIFE vs HIOPOS LLEIDA . Inicio 3:00p.m.

. Inicio 3:00p.m. Domingo, 11 de enero: SAN PABLO BURGOS vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 7:00a.m.

. Inicio 7:00a.m. Domingo, 11 de enero: BARCELONA vs COVIRAN GRANADA . Antesala 11:30a.m. / Inicio 12:00m.

. Antesala 11:30a.m. / Inicio 12:00m. Sábado, 17 de enero: UNICAJA vs COVIRAN GRANADA . Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m.

. Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m. Sábado, 17 de enero: SURNE BILBAO vs LA LAGUNA TENERIFE . Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m.

. Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m. Domingo, 18 de enero: SAN PABLO BURGOS vs BARCELONA . Inicio 7:00a.m.

. Inicio 7:00a.m. Domingo, 18 de enero: REAL MADRID vs VALENCIA BASKET . Inicio 2:00p.m.

. Inicio 2:00p.m. Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID . Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m.

. Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m. Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO . Inicio 4:00p.m.

. Inicio 4:00p.m. Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET . Inicio 8:00a.m.

. Inicio 8:00a.m. Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE . Inicio 2:00p.m.

. Inicio 2:00p.m. Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m.

. Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m. Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.

Vive toda la emoción de la Liga Endesa en directo por Meridiano Televisión.

