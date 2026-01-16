Carreras hípicas nocturnas en La Rinconada: HOY 16 de enero en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Tras 40 años sin celebrarse, el óvalo de La Rinconada tendrá nuevamente carreras nocturnas de manera quincenal. Meridiano Televisión será partícipe de este evento con la transmisión de Club Hípico a partir de las 6:00 p.m.

La fanaticada hípica volverá a tener dos reuniones en una semana los viernes nocturnos y como ya es de tradición, la jornada dominical.

Participantes internacionales

Las estadounidenses Gran D’ Oro (J. Aranguren) y Castana Power (O. Medina) se estrenarán esta noche en el Hipódromo La Rinconada.

El programa nocturno estará conformado por 8 carreras. El 5 y 6 nacional dará inicio en la tercera prueba de la programación.

Cómo ver las carreras nocturnas

Sintoniza hoy viernes 16 de enero, a partir de las 6:00 p.m., la señal abierta de Meridiano Televisión o vía streaming en meridiano.net/meridianotv. También tendrás la opción en HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y Aba TV Go.

Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado

Recuerda que tus revistas hípicas favoritas ya están a la venta. En ellas podrás encontrar los mejores datos para las carreras nacionales incluyendo las carreras hípicas de hoy viernes 16 e enero. ¡Suerte y Gaceta Hípica!

