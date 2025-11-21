Castigan a Racing por pirotecnia y racismo: todos los detalles de la sanción

Suscríbete a nuestros canales

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL hizo oficial el castigo para Racing Club por las infracciones cometidas durante la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo, jugada en el Cilindro de Avellaneda. La Academia se expuso a una fuerte sanción al lanzar enormes cantidades de pirotecnia al inicio del encuentro que finalizó 0 a 0.

Detalles de la sanción

El equipo de Gustavo Costas fue sancionado por dos infracciones graves: la reincidencia en el uso de fuegos artificiales (ya había sido castigado por un hecho similar en la Sudamericana de 2024) y un grave acto de racismo reportado en las tribunas.

El castigo incluye las siguientes penalidades, que deberán ser cumplidas en la edición 2026 de la copa internacional en la que participe el club:

Partidos a puerta cerrada: Racing deberá jugar sus primeros tres compromisos internacionales del año próximo a puertas cerradas.

Aforo reducido: La cuarta presentación del club tendrá que afrontarse con un aforo reducido, sin poder contar con su estadio al 100% de su capacidad.

Multa económica: La CONMEBOL multó a la Academia con US$200.000, dinero que se descontará directamente del premio final que reciba el club por derechos televisivos.

Cumplimiento de la pena y antecedentes

En principio, Racing cumplirá la pena en la Copa Sudamericana, a la que ya está clasificado por la tabla anual de la Liga Profesional. No obstante, si el equipo se consagra campeón del Torneo Clausura, deberá cumplirla en la Copa Libertadores. En ambos casos, jugará la totalidad de la fase de grupos sin público y los octavos de final con un límite de capacidad.

Curiosamente, la sanción internacional llega poco después de que la Aprevide levantara la suspensión local del Cilindro de Avellaneda, lo que permite a los hinchas asistir al compromiso de octavos de final ante River Plate. Los castigos, sin embargo, se cumplen en ámbitos separados: el local ya fue saldado, pero la sanción internacional es inminente para 2026.

El castigo actual es superior al que Racing recibió en 2024, cuando la CONMEBOL lo multó con US$140.000 y lo obligó a jugar a puertas cerradas su primer partido de la Libertadores 2025 ante Bucaramanga, también por pirotecnia.

