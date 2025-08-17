Clases con amor: así se divierten Eiza González y Grigor Dimitrov

Suscríbete a nuestros canales

Eiza González ha dejado claro que el amor y el deporte pueden ir de la mano en su relación con el tenista profesional Grigor Dimitrov. La actriz mexicana recientemente presumió en sus redes sociales cómo su novio le da "clases privadas" de tenis, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

En las fotografías compartidas, se ve a Eiza practicando en la cancha mientras Dimitrov, con una sonrisa, la asesora en el deporte. La actriz añadió un toque de humor al momento con la frase: "Estoy coqueteando con mi entrenador", lo que evidenció la química y la complicidad que existe entre ambos.

Este gesto llega semanas después de que Eiza confirmara públicamente su romance. En su paso por una alfombra roja, la actriz respondió con naturalidad a las preguntas sobre el búlgaro, un cambio notable en su postura, que antes era más reservada sobre su vida sentimental.

Además, por el cumpleaños de Dimitrov, la mexicana le dedicó un emotivo mensaje en el que lo llamó "mi ser humano favorito". La actriz se ha mostrado muy abierta sobre la admiración que siente por el deportista, consolidando así su estatus de pareja del momento en Hollywood.

