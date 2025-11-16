Domingo de LVBP: los cuatro juegos programados para este 16 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La pelota venezolana se prepara para un domingo intenso, con cuatro juegos programados que prometen emociones desde la tarde hasta la noche. Los resultados de esta fecha serán cruciales, ya que el calendario se aproxima a la mitad de la temporada regular, donde cada victoria es fundamental para asegurar un puesto cómodo en la tabla.

Juegos programados para este domingo 16 de noviembre

La acción se divide en dos grandes bloques horarios para el disfrute de la afición:

4:00 p.m.: Tiburones de La Guaira enfrenta a Caribes de Anzoátegui.

5:00 p.m.: Bravos de Margarita se mide a las Águilas del Zulia.

5:30 p.m.: Cardenales de Lara se enfrenta a los Navegantes del Magallanes.

7:00 p.m.: Leones del Caracas choca con Tigres de Aragua.

El duelo que cierra la noche

El encuentro entre Leones del Caracas y Tigres de Aragua, pautado para las 7:00 p.m., será el encargado de cerrar la jornada dominical. Más allá de la posición que ocupen los equipos en la tabla, el enfrentamiento entre "melenudos" y "felinos" asegura un espectáculo de alta intensidad, convirtiéndose en el partido más atractivo de la noche.

