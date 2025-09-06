El fútbol sin un '9': ¿ha evolucionado la posición o ha desaparecido?

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol, ese deporte que se alimenta de la nostalgia y la pasión, ha cambiado para siempre. Si antes un equipo se construía alrededor de su goleador, de esa figura capaz de convertir cualquier oportunidad en gol, hoy la situación es muy distinta. El "9" puro, ese depredador del área cuya única función era perforar redes, parece haberse convertido en una especie en peligro de extinción. Su declive no es una simple casualidad, sino el resultado de una evolución táctica que ha redefinido el significado de ser delantero en el fútbol moderno.

De la fuerza bruta a la inteligencia táctica

Durante décadas, los delanteros con el dorsal 9 eran la columna vertebral de un equipo. Su misión era simple y contundente: vivir en el área, dominar el juego aéreo y tener un olfato goleador insaciable. Jugadores como Ronaldo Nazário, con su potencia y velocidad imparables, o Gabriel Batistuta, con su remate demoledor, encarnaron a la perfección este arquetipo. El fútbol se diseñaba para ellos, con centrocampistas y extremos que los nutrían de pases y centros para que pudieran cumplir con su única tarea.

Sin embargo, ese modelo comenzó a transformarse con la llegada de la táctica moderna. El delantero ya no era solo un finalizador. Se convirtió en una pieza más en el tablero, capaz de arrastrar defensas y abrir espacios para sus compañeros. El punto de inflexión fue la genialidad de Pep Guardiola, quien al colocar a Lionel Messi como "falso 9" en el FC Barcelona, redefinió la posición por completo. Según las propias palabras de Messi, Guardiola le llamó un día antes de un clásico y le dijo: "vamos a cambiar la posición, haremos algo nuevo". Con esta audaz movida, se creó una confusión casi imposible de defender.

La era de la versatilidad total

En el fútbol actual, el delantero ha evolucionado para convertirse en el primer defensor y en un participante activo en la creación del juego. El "9" estático que espera en el área ha sido sustituido por un atacante completo. Jugadores como Karim Benzema se convirtieron en el prototipo del delantero moderno: su inteligencia táctica y capacidad para asociarse con sus compañeros eran tan importantes como su habilidad para marcar. Aunque Robert Lewandowski y Harry Kane tienen un gran olfato goleador, han tenido que adaptarse a un juego de constante movimiento y presión, que va más allá de solo marcar goles.

Esta transformación del delantero responde a un cambio en la filosofía de juego. Los equipos de élite priorizan la posesión y la presión alta, y un delantero que solo espera en el área no encaja en este sistema. El gol, que antes era una responsabilidad casi exclusiva del "9", ahora es una labor colectiva. Como afirmó en uno de sus videos el analista Beto Herrera: "es común que hayas escuchado la frase: ‘solamente le hace falta un delantero a este equipo para triunfar’, y es que ahí está el problema, en el futbol actual no existen delanteros de élite”. Este panorama ha llevado a una escasez de talentos en la posición, lo que ha disparado los precios en el mercado.

El adiós al centro de atención

La posición de delantero no ha desaparecido por completo, pero ha cambiado para siempre. El "9" puro, esa figura icónica que dominaba las portadas y los marcadores, ha dado paso a un atacante más completo. El propio Pep Guardiola ha expresado su predilección por este tipo de juego, diciendo: “no me gusta el delantero, no me entusiasma, prefiero generar movimiento y espacios”. En la actualidad, el atacante debe ser un goleador, un creador de juego y, sobre todo, un incansable trabajador sin el balón. La era de los depredadores solitarios ha llegado a su fin, y el fútbol se ha vuelto un juego de orquestas en lugar de solistas.

