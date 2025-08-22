El logro de Ríos y Tovar: ganaron esta medalla para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El tenis de mesa venezolano ha culminado su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con una importante presea. La dupla de Carlos Ríos y Jesús Tovar logró subirse al podio y conquistar la medalla de bronce en la modalidad por equipos masculino, cerrando su actuación con gran orgullo.

El podio llegó para los venezolanos después de caer en un reñido partido de semifinales contra la fuerte pareja de Brasil, liderada por Doti Felipe y Leonardo Lizuka. A pesar de la derrota, el equipo demostró su valía, especialmente en el primer partido de singles, cuando Ríos logró imponerse para dar el primer punto a Venezuela.

Los atletas se mostraron muy contentos por la medalla, reconociendo el esfuerzo y la dificultad del camino. "Queríamos llegar a la final, los cuartos estuvieron muy difíciles, pasamos a semis... lo intentamos y al final, medalla de bronce", destacó Ríos. Por su parte, Tovar se mostró "muy contento" y orgulloso por el logro.

Con este resultado, Venezuela comparte el tercer lugar en el podio con Estados Unidos. Por su parte, Brasil se llevó la medalla de oro, mientras que la plata fue para la dupla de Puerto Rico.

