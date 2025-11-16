Elecciones en Chile 2025: el mensaje de Arturo Vidal para el pueblo chileno

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del 'King' al colegio Infocap en San Joaquín generó una gran expectación, con una multitud esperándolo para tomarse fotos y conseguir autógrafos. El volante de Colo Colo, que acudía a sufragar por segunda vez en su vida, se mostró visiblemente emocionado por votar en su comuna natal.

“Nací a cinco minutos de acá, así que feliz de votar aquí. Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten y busquemos un Chile mejor”, señaló el 'King'.

En conversación con Meganoticias, el futbolista chileno enfatizó su deseo para el futuro del país, instando a la responsabilidad de los futuros líderes: “Espero que se cumpla lo que se promete y que Chile siga creciendo”.

Falta de experiencia y decisión privada

A pesar de ser una figura mundial, el volante admitió con humor su falta de experiencia en el proceso. Recordó su primera vez, cuando le costó doblar las papeletas. Incluso, durante una transmisión en vivo en Instagram, tuvo que pedir ayuda al salir de la cámara secreta para lograr doblar correctamente el voto.

Respecto a su elección, el jugador mantuvo la reserva: “Tengo tomada mi decisión, pero eso es privado. Ojalá que el pueblo decida bien”, indicó.

El proceso electoral chileno cuenta con una amplia gama de candidatos a la Presidencia 2025, entre ellos: Jeannette Jara (candidata única del oficialismo de izquierda), Evelyn Matthei (candidata de la derecha tradicional), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente) y Harold Mayne-Nicholls (Independiente de Centro).

