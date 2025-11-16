¡Chile en las urnas! Así se desarrollan las elecciones 2025: ¿Habrá segunda vuelta?

Suscríbete a nuestros canales

Más de 15,6 millones de chilenos están convocados a las urnas este domingo, 16 de noviembre, para elegir al próximo que sucederá al presidente Gabriel Boric, además de renovar el Congreso.

Un total de 3.498 locales electorales abrieron sus puertas para estas votaciones, las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia, informó la EFE.

Apertura de mesas y proceso de votación

El Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que la jornada se desarrolla con normalidad en cuanto a la instalación de mesas.

Según información oficial, desde las 10:15 de la mañana (hora local), cerca de la totalidad de las mesas de votación ya estaban operativas, lo que se traduce en un 99,50% de las 40.473 receptoras de sufragios.

Los ocho candidatos presidenciales

Los ciudadanos deben escoger entre ocho aspirantes para el cargo de Presidente. Los competidores son:

Jeannette Jara (Unidad por Chile, izquierda oficialista)

José Antonio Kast (Partido Republicano, derecha radical)

Evelyn Matthei (Chile Vamos, derecha tradicional)

Franco Parisi (Partido de la Gente, populista)

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, derecha radical)

Marco Enríquez-Ominami (Independiente de izquierda)

Eduardo Artés (Independiente de extrema izquierda)

Harold Mayne-Nicholls (Independiente)

¿Qué dicen los sondeos actuales?

Aunque los sondeos sugieren que Jara podría ganar hoy, se anticipa una segunda vuelta o balotaje el próximo 14 de diciembre, ya que la mayoría de las encuestas indican que no obtendría los votos necesarios para asegurar la Presidencia en esta primera ronda.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT), y se espera que los resultados definitivos se conozcan un par de horas después del cierre.

Además de la elección presidencial, este domingo Chile renueva su Parlamento. Se elegirán a 155 diputados y a 23 de los 55 senadores.

Cierre de mesas en Oceanía: estos son los resultados

Con el cierre de mesas en Nueva Zelanda y Australia debido a la diferencia horaria, surgen las primeras cifras extraoficiales de la elección chilena.

La comunista Jeannette Jara, representante del oficialismo, tomó la delantera al obtener el primer lugar en el recuento de votos emitidos en ambos países.

Mientras que, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se posicionó en el segundo puesto. Detrás de ellos se encuentran José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI).

Reacciones de los candidatos y figuras políticas

El ultraconservador José Antonio Kast votó en el municipio de Paine y expresó optimismo sobre su resultado, señalando que compite en una intensa lucha por pasar a la segunda vuelta.

Por su parte, el candidato libertario Johannes Kaiser anunció que, si no avanza al balotaje, entregará su "respaldo irrestricto" al candidato que se enfrente a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

El actual presidente, Gabriel Boric, votó en su ciudad natal de Punta Arenas, acompañado de su padre y con su hija recién nacida en brazos.

Asimismo, el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), de 88 años, también acudió a votar asistido por su hija, en una de sus limitadas apariciones públicas tras anunciar su retiro de la vida pública.

