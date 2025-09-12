Esta es la competencia que enfrentará Yulimar Rojas por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Esta edición número 20 del Mundial de Atletismo se disputará en la capital de Japón entre el 12 y el 20 de septiembre. En Venezuela podrás verlo gratis y en vivo a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

Por primera vez, el Mundial cerrará oficialmente la temporada internacional de atletismo, convirtiéndose en el broche de oro del calendario competitivo. El escenario será el Estadio Nacional de Japón, sede también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí se reunirán más de 2.000 atletas de 200 países, quienes competirán en 49 pruebas con un total de 147 medallas en disputa.

Atletas destacados en Tokio 2025

El campeonato reunirá a las máximas figuras del atletismo mundial que lucharán por una medalla, romper récords e imponerse ante sus competidores.

Venezuela tendrá una protagonista de lujo: Yulimar Rojas, campeona mundial y poseedora del récord en triple salto. La venezolana regresa a la competición tras superar una lesión en el tendón de Aquiles que la apartó de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Horarios de transmisión en Venezuela

El Mundial de Atletismo 2025 podrá verse en Meridiano Televisión en señal abierta gratis y en HD por Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

12, 13 y 14 de septiembre: desde las 7:00p.m.

15, 16, 17 y 18 de septiembre: desde las 4:30a.m.

19 y 20 de septiembre: desde las 7:00p.m.

Disfruta del mejor atletismo del mundo en Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

