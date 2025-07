Exjugador de NBA, Macus Morris: detenido en Las Vegas y esta es la causa

Suscríbete a nuestros canales

Marcus Morris, veterano de la NBA, fue arrestado el domingo en un aeropuerto de Florida. Los cargos en su contra son graves, vinculados a fraude con cheques sin fondos por un valor total de $265,000 dólares en casinos de Las Vegas, un escándalo que opaca su trayectoria deportiva.

Según los reportes, Morris habría obtenido $115,000 del MGM Grand Hotel and Casino en mayo de 2024, usando cheques que nunca tuvieron respaldo bancario. Un mes después, en junio de 2024, repitió el esquema en el Wynn Las Vegas Hotel and Casino, donde supuestamente consiguió $150,000 adicionales con el mismo método fraudulento.

La detención de Morris se efectuó bajo una orden emitida en Nevada, y el exjugador será extraditado a Las Vegas para enfrentar los cargos. Este caso se califica como un delito grave de fraude, lo que podría acarrearle serias consecuencias legales, marcando un giro inesperado en su vida fuera de las canchas.

Marcus Morris, de 35 años, gozó de una exitosa carrera en la NBA entre 2011 y 2024, vistiendo las camisetas de varios equipos, incluidos los Boston Celtics y Los Angeles Clippers. Aunque no ha oficializado su retiro, el jugador era agente libre y no vio acción en la última temporada, tras ser cortado por los New York Knicks.

Con más de 850 partidos disputados en la liga, donde promedió 12.0 puntos, 4.4 rebotes y 1.5 asistencias, Morris deja atrás una sólida marca deportiva. Sin embargo, este arresto por fraude millonario representa un golpe severo a su reputación y un final agridulce para su vínculo con el baloncesto de élite.

