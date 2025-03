FIFA: final del Mundial 2026 tendrá espectáculo de medio tiempo por primera vez en su historia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó el martes que la final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, contará con un espectáculo de medio tiempo.

En un anuncio realizado desde Dallas, Infantino confirmó que el espectáculo de medio tiempo se llevará a cabo en el estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio de 2026. Será la primera vez que un evento musical se integre en la final del torneo, que ha estado vigente desde 1930 sin esta característica, informó CNN.

“Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey, en asociación con Global Citizen”, expresó Infantino a través de su cuenta oficial de Instagram.

Coldplay participará en la producción

El presidente de la FIFA también mencionó que Global Citizen será uno de los socios clave en este proyecto. Además, el famoso grupo británico Coldplay participará en la producción del espectáculo.

Aunque no se ha confirmado si Coldplay actuará durante el evento, sus miembros ayudarán a seleccionar a los artistas que formarán parte del show.

¿Cuánto tiempo durará el show?

Las normas actuales del fútbol establecen que los descansos entre tiempos no deben exceder los 15 minutos. Aún no está claro si habrá modificaciones en este aspecto para permitir el espectáculo musical. La FIFA ha indicado que no hay más detalles disponibles sobre el evento en este momento.

A pesar de que nunca antes se había presentado un espectáculo durante una final de la Copa del Mundo, eventos musicales han sido parte integral de otras competiciones importantes. Actuaciones previas al partido han sido comunes en finales como las de la Champions League y otros torneos internacionales.

El Mundial 2026 comenzará con su partido inaugural en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio.

