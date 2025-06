¡Fin de semana de ganancias con MeridianoBet! Descubre los pronósticos que te llenarán los bolsillos

Suscríbete a nuestros canales

¿Listo para llevar tus apuestas al siguiente nivel? Cada viernes a las 10:00 PM, los expertos de MeridianoBet te esperan en Meridiano TV para ofrecerte los pronósticos ganadores más certeros en tus deportes favoritos. Prepárate para el fin de semana con información valiosa que te ayudará a tomar las mejores decisiones y vivir la emoción de ganar.

Béisbol al rojo vivo: Las claves del fin de semana en la MLB

Este fin de semana, la MLB promete duelos apasionantes, y nuestros expertos ya tienen sus jugadas. Para el sábado, te recomendamos seguir de cerca el choque entre Mets y Phillies, un clásico que siempre depara sorpresas y se espera un encuentro con pocas anotaciones. Los Yankees vs. Orioles protagonizarán otro gran duelo en esta jornada, un enfrentamiento de alto voltaje en el que las carreras no faltarán. La acción continúa el sábado con Boston vs. San Francisco, en esta ocasión te recomendamos apostar a una victoria de los Red Sox y una alta cantidad de carreras.

Pensando en el domingo, no te pierdas el partido entre Texas vs. Piratas, un duelo con potencial ofensivo que nos pronostica un marcador alto. Los Marineros vs. Cubs también prometen un espectáculo de carreras, mientras que los Astros vs. Angels cerrarán el fin de semana con un emocionante juego, aunque no esperamos tantos impulsos.

Más Allá del Diamante: NBA, Mundial de Clubes y Animalitos

Pero la emoción no se detiene en el béisbol. En la NBA, la recomendación de los expertos es clara: "Thunder gana y baja del juego". Una jugada estratégica para un partido que promete intensidad.

Para el Mundial de Clubes, prepárate para la acción. El sábado, el pronóstico es que "Inter de Milán anota en ambas mitades” en su encuentro contra Urawa Reds", anticipando un dominio ofensivo del equipo italiano.

Además, la confianza está puesta en la victoria de Monterrey ante River Plate, una apuesta que podría sorprender a muchos. Y para el domingo, un pronóstico combinado te espera: la Más de 3.5 goles anotados en el encuentro Real Madrid vs Pachuca, augurando un festival de goles en el fútbol.

Y para los amantes de los Animalitos, tenemos tus elegidos para el sábado: el Carnero (10:00 am), el Gallo (11:00 am), el Toro (12:00 pm), el Zamuro (2:00 pm), el Delfín (5:00 pm) y, por último, el Zorro (6:00 pm). Para el domingo, prueba tu suerte con el Camello al mediodía y el Perico (7:00 pm).

