TRANSMISIÓN

Final de la Supercopa de España: El Chiringuito tendrá programa especial

Este domingo se juega la gran final de la Supercopa de España y El Chiringuito prepara una edición especial para analizar todos los detalles de “El Clásico”

Por 2001

Viernes, 09 de enero de 2026 a las 02:15 pm
Final de la Supercopa de España: El Chiringuito tendrá programa especial

Por: Andrea Matos Viveiros

Bajo la conducción de Josep Pedrerol, El Chiringuito contará con su panel habitual de tertulianos para debatir las acciones más polémicas de la gran final de la Supercopa de España que verás por Meridiano Televisión.

Durante la transmisión se revisarán decisiones arbitrales, jugadas clave y el rendimiento del Barcelona y el Real Madrid. ¿Quién levantará el título de la Supercopa de España? Descúbrelo este domingo 11 de enero por Meridiano Televisión en señal gratuita para toda Venezuela.

https://www.youtube.com/watch?v=KYqvJ8cjKdE

¿Cómo ver El Chiringuito en Venezuela?

Los fanáticos del fútbol en Venezuela podrán disfrutar de El Chiringuito gratis por señal abierta a través de Meridiano Televisión. Además, estará disponible en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go. La transmisión especial será este domingo 11 de enero a las 9:00p.m.

Supercopa de España: fecha, horario y transmisión

Meridiano Televisión llevará a toda Venezuela la emoción de la Supercopa de España, tanto por televisión abierta como vía streaming en meridiano.net/meridianotv, para que no te pierdas ningún detalle.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
empleos
Estados Unidos
Viernes 09 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América