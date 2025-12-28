Globe Soccer Awards 2025: el PSG domina la última gala del año

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol cerró el 2025 con la entrega de los Globe Soccer Awards en un evento realizado en el Atlantis The Royal de Dubái. La ceremonia contó con la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, además de la participación de estrellas de otras disciplinas como el tenista Novak Djokovic.

El París Saint-Germain fue la institución con mayor protagonismo tras una temporada en la que conquistó la UEFA Champions League. El club francés obtuvo distinciones en diversas categorías:

Mejor futbolista del año: Ousmane Dembélé.

Mejor entrenador: Luis Enrique.

Mejor mediocampista: Vitinha.

Jugador revelación: Désiré Doué.

Mejor presidente: Nasser Al-Khelaifi.

Lamine Yamal, figura del Barcelona, fue galardonado con el Premio Maradona, una distinción que reconoce a los talentos jóvenes con mayor proyección en el fútbol mundial. El extremo español también fue premiado como el mejor delantero del año y el mejor jugador Sub-23 de La Liga.

En cuanto a las representaciones nacionales, Portugal fue elegida como la mejor selección de 2025.

Por otro lado, la gala se caracterizó por la ausencia de futbolistas argentinos en las ternas de nominados para esta edición. El evento también otorgó reconocimientos especiales a la trayectoria de Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata.

