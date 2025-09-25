Huella imborrable: Tigres de Aragua anuncia que retirará el histórico número 26 de Buddy Bailey

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de béisbol profesional venezolano, Tigres de Aragua, ha anunciado el retiro del número 26 en honor a Buddy Bailey, una decisión tomada tras el fallecimiento del legendario mánager a los 68 años de edad, luego de su batalla contra el cáncer.

Este gesto rinde tributo a una figura clave que transformó la historia de la franquicia y forjó una de las dinastías más importantes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Comienzo de una era inolvidable

Bailey asumió las riendas de los Tigres en 2002. Su impacto fue casi inmediato, aunque su primera campaña, la 2002-03, se vio interrumpida por el paro petrolero en el país. En ese momento, el equipo mantenía un sólido registro de 28-11, informó El Emergente.

La confirmación de su legado llegó en la temporada siguiente, la 2003-04, cuando los Tigres conquistaron su primer campeonato en 28 años al vencer a Caribes de Oriente. Este triunfo fue el inicio de una etapa dorada. Bajo su dirección, el equipo se consolidó como una fuerza dominante en la LVBP, logrando un hito histórico.

¿Qué títulos y récords logró?

Los Tigres se convirtieron en la segunda franquicia en la historia de la liga en alcanzar un tricampeonato, superando consecutivamente a Navegantes del Magallanes (2006-07), Cardenales de Lara (2007-08) y Leones del Caracas (2008-09). Esta última temporada culminó con la victoria de la Serie del Caribe en Mexicali.

El mánager, oriundo de Pensilvania, guio a los Tigres a un total de cinco títulos en siete finales. Su última corona fue en la zafra 2011-12, al derrotar a Tiburones de La Guaira, sumando la novena estrella para la divisa aragüeña.

Los únicos otros en lograr un tricampeonato en la historia de la pelota venezolana fueron los Leones del Caracas en las temporadas 1979-80, 1980-81 y 1981-82.

"Eres una leyenda y siempre te recordaremos como un aragueño más", reza parte del comunicado de los Tigres de Aragua en reacción al fallecimiento de Bailey.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube