Noches de infarto: los partidos más dramáticos y épicos de la Europa League

A menudo considerada la "hermana menor" de la Champions League, la Europa League ha sido el escenario de algunos de los partidos más dramáticos e impredecibles en la historia del fútbol. La imprevisibilidad y el alto riesgo de sus fases finales han generado duelos épicos, remontadas imposibles y finales que han dejado a millones de aficionados al borde del infarto. Estos encuentros, más que simples resultados, han definido la mística del torneo, probando que el corazón de un campeón se puede encontrar en cualquier lugar.

Un milagro al borde del abismo

El duelo de cuartos de final entre el Liverpool y el Borussia Dortmund en 2016 es, para muchos, la máxima expresión de la emoción en el torneo. El equipo alemán, bajo el mando de Thomas Tuchel, llegó a Anfield con un empate 1-1 del partido de ida. En un giro inesperado, el Dortmund se puso en ventaja de 0-2 en los primeros diez minutos, dejando al Liverpool de Jürgen Klopp contra las cuerdas y con la necesidad de marcar cuatro goles para avanzar. La derrota parecía un hecho consumado.

Sin embargo, en una de las mayores remontadas de la historia reciente, el Liverpool reaccionó. A pesar de que el Dortmund anotó un tercer gol, que parecía definitivo, el equipo inglés logró marcar tres goles en los últimos 24 minutos. El éxtasis llegó en el minuto 91, cuando un cabezazo del defensor Dejan Lovren selló una victoria de 4-3. Fue una noche que se conoció como el "milagro de Anfield", un partido que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol.

La batalla táctica que se definió en los detalles

La final de 2008 fue un duelo entre la historia y el ascenso de una nueva potencia. El Rangers de Escocia, un club histórico que había superado a gigantes como el Barcelona, llegó a la final en una campaña sorprendente y heroica, mientras que el Zenit St. Petersburg de Rusia, un equipo en ascenso, buscaba su primer gran trofeo europeo. La final, disputada en el estadio de Manchester, fue una batalla táctica y física donde cada pase y cada movimiento contaron.

El partido se mantuvo en un tenso empate 0-0 hasta los minutos finales. El drama llegó en el minuto 72, cuando el Zenit, con un juego más agresivo, anotó el primer gol. A pesar de los esfuerzos del Rangers, el Zenit sentenció el partido en el tiempo de descuento con un gol que terminó en un marcador de 2-0. La historia se recuerda por la heroica y agotadora marcha del Rangers a la final, que terminó en una desgarradora derrota que demostró que, en la Europa League, el corazón no siempre es suficiente para la victoria.

El infarto más largo de la historia

La final de 2021, disputada en Polonia, fue una de las más tensas y dramáticas de los últimos años. El Villarreal, dirigido por Unai Emery, el "Rey de la Europa League" con cuatro títulos en su haber, se enfrentaba a un gigante como el Manchester United. Tras un gol de Gerard Moreno para el Villarreal y otro de Edinson Cavani para el United, el partido terminó en un empate 1-1 después de 120 minutos, llevando todo a una agonizante tanda de penales.

El drama se elevó a niveles insospechados cuando ambos equipos marcaron sus diez primeros penales. Finalmente, le tocó el turno a los porteros. El portero del Villarreal, Gerónimo Rulli, anotó su penal y luego, en una jugada digna de un guion de película, detuvo el disparo de su colega del Manchester United, David de Gea, dándole al Villarreal su primer gran título europeo de la historia en un inolvidable 11-10. La gloria se decidió en el punto más tenso posible, demostrando que en este torneo, la suerte y el coraje pueden vencer a la historia.

La mística del torneo

Estos partidos, y muchos otros, han cimentado la reputación de la Europa League como un torneo impredecible y emocionante. Sus finales y fases finales, lejos de ser predecibles, son un lienzo donde se pintan historias de superación, remontadas épicas y finales que definen una carrera.

