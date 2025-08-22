Julio César Chávez Jr.: las imágenes inéditas de la detención del boxeador mexicano

Suscríbete a nuestros canales

El exboxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ha sido deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades de su país, un hecho que pone fin a su estancia en el extranjero. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) confirmó que el ex campeón fue escoltado por agentes y devuelto a la frontera a través de Arizona.

Según el ICE, Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles por haber hecho declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración y por vivir en el país con una visa expirada. Además, un tribunal estadounidense lo declaró culpable de posesión ilegal de un rifle.

La deportación se llevó a cabo el 18 de agosto, y ahora el boxeador tendrá que enfrentar a la justicia en su país natal. La Secretaría de Seguridad de México informó a CNN que Chávez Jr. fue trasladado a una prisión en Hermosillo, Sonora, debido a una orden de arresto activa por su presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas.

El director de la Oficina de Campo de ERO Los Ángeles, Ernesto M. Santacruz Jr., afirmó que Chávez es una "conocida amenaza grave para la seguridad pública". A pesar de las acusaciones y de la dura realidad que enfrenta su hijo, la leyenda del boxeo Julio César Chávez no ha hecho declaraciones sobre el tema desde que su hijo fue deportado.

