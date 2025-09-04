La Vinotinto en duelo histórico frente a Argentina: los ojos de la región puestos sobre Messi

Suscríbete a nuestros canales

En un duelo crucial por las Eliminatorias al Mundial 2026, la Argentina de Messi, campeona del mundo, se enfrenta a una Venezuela que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. El partido será un choque de estilos, con el poder ofensivo de la Albiceleste buscando romper la sólida fortaleza defensiva de la Vinotinto. La actuación de figuras como Lionel Messi y Salomón Rondón serán clave en un encuentro donde La Vinotinto busca puntos vitales que los acerquen a la clasificación.

Minuto 1: ¡Arranca el partido! Venezuela toma la iniciativa con un balón largo en ataque.

Minuto 3: ¡Atajada increíble de Rafael Romo! El guardameta vinotinto frena un disparo a colocar de Julián Álvarez.

Minuto 4: ¡Bandera arriba en Buenos Aires! Gol en fuera de juego de la Selección Argentina.

Minuto 6: Posesión larga y dominio de la selección albiceleste, conexión entre De Paul y Franco Mastantuono.

Minuto 7: ¡Balón largo a tierra de nadie! Pelotazo alto fallido en búsqueda de Salomón Rondón.

Minuto 10: Aramburu envía un centro peligroso al área albiceleste, despejado por los centrales argentinos.

Minuto 11: ¡Conexión Vinotinto en ataque! Buen juego de pases entre Rondón y Bello.

Minuto 13: ¡Rafa Romo! El arquero venezolano despeja un balón largo peligroso para Franco Mastantuono.

Minuto 15: ¡Tarjeta amarilla! El árbitro amonesta a Cristian Cásseres tras una falta contra Rodrigo de Paul.

Minuto 17: Tiro libre sin éxito cobrado por Lionel Messi. Se mantiene el 0-0 en Buenos Aires.

Minuto 18: Romo despeja un balón largo.

Minuto 21: Atajada clave de Rafael Romo.

Minuto 23: ¡Venezuela ataca! El 'Dibu' Martínez atrapa un balón en área argentina.

Minuto 26: ¡Ataja nuevamente Rafael Romo! Disparo venenoso de Lionel Messi.

Minuto 27: Información desde Colombia. Se adelanta la selección cafetera 1-0 con gol de James ante Bolivia.

Minuto 30: ¡Tiro libre a la barrera! Lionel Messi falla el tiro libre directo y hay córner para la albiceleste.

Minuto 33: Encuentro cerrado para ambas selecciones. La posesión del balón no está siendo suficiente para Argentina.

Minuto 35: Falta de Lionel Messi contra Cristian Cásseres.

