La Vinotinto presenta su convocatoria para enfrentar a Argentina y Colombia: ¿quiénes son los grandes ausentes?

El director técnico Fernando “Bocha” Batista ha hecho pública la lista de 33 jugadores convocados de la selección nacional de Venezuela para las cruciales jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los encuentros contra Argentina y Colombia, programados para las próximas semanas, representan la última oportunidad de la Vinotinto para sumar los puntos necesarios y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

La selección anunciada por el estratega argentino este miércoles destaca por un balance entre la experiencia y la incorporación de jóvenes promesas.

¿Cómo está conformada la convocatoria vinotinto?

La lista incluye a cuatro porteros, entre los que destacan Rafael Romo del CD U. Católica y Wuilker Fariñez de Águilas Doradas. La línea defensiva cuenta con nombres de peso como Jon Aramburu de la Real Sociedad y Nahuel Ferraresi del Sao Paulo FC, así como la incorporación de Ronald Hernández del Atlanta United.

El mediocampo es la zona más nutrida, con futbolistas provenientes de diversas ligas del mundo, incluyendo a José Martínez del SC Corinthians, Tomás Rincón del Santos FC y Jefferson Savarino de Botafogo. También figuran nuevas figuras como Telasco Segovia del Inter Miami CF.

En el ataque, la nómina está liderada por el goleador histórico de la selección, Salomón Rondón, del Real Oviedo, quien estará acompañado por Josef Martínez (SJ Earthquakes) y Kevin Kelsy (Portland Timbers), asegurando un frente ofensivo con distintas variantes.

Ausencias notables en la convocatoria

A pesar de nombres que han llamado la atención, destaca la ausencia de Yangel Herrera, quien acarrea una lesión sufrida con el Girona, así como Jhonder Cádiz, recambio automático de Salomón Rondón, quien juega en el fútbol mexicano con el Pachuca.

Del mismo modo, muchos hinchas de la selección han reclamado en redes sociales que no hayan sido seleccionados figuras como Kervin "Tuti" Andrade y Yerson Chacón.

