Liga española de baloncesto: juegos para la semana 16, 17 y 18 del campeonato

Por: Andrea Matos Viveiros

La semana 16 de 34 del baloncesto español se jugará este fin de semana. Disfruta los juegos más emocionantes por la señal de Meridiano Televisión. Míralos gratis en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv o en alta definición por SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Próximos juegos de baloncesto español

Sábado, 17 de enero: UNICAJA vs COVIRAN GRANADA . Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m.

. Antesala 12:30p.m./ Salto entre dos 1:00p.m. Sábado, 17 de enero: SURNE BILBAO vs LA LAGUNA TENERIFE . Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m.

. Antesala 3:30p.m. / Balón al aire 4:00p.m. Domingo, 18 de enero: SAN PABLO BURGOS vs BARCELONA . Inicio 7:00a.m.

. Inicio 7:00a.m. Domingo, 18 de enero: REAL MADRID vs VALENCIA BASKET . Inicio 2:00p.m.

. Inicio 2:00p.m. Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID . Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m.

. Antesala 1:30p.m./ Salto entre dos 2:00p.m. Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO . Inicio 4:00p.m.

. Inicio 4:00p.m. Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET . Inicio 8:00a.m.

. Inicio 8:00a.m. Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE . Inicio 2:00p.m.

. Inicio 2:00p.m. Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m.

. Antesala 12:30p.m./ Balón al aire 1:00p.m. Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00p.m.

