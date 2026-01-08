Lionel Messi se sincera: este es el nuevo sueño del capitán argentino

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi volvió a romper el silencio para asomarse a su futuro más allá de las canchas. En una extensa charla con el canal de streaming Luzu TV, el capitán de la Selección Argentina sorprendió al mundo al revelar que su ambición tras colgar los botines no está en el banquillo, sino en las oficinas. El rosarino confesó que su gran sueño es convertirse en propietario de un club de fútbol.

«Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero si tengo que elegir, me gusta más la idea de ser propietario», reconoció Messi con sinceridad. Su visión no es comprar un gigante europeo, sino construir una institución con bases sólidas: «Me gustaría arrancar de abajo, darle la oportunidad a los chicos, que crezcan y hacer un club importante». Este camino ya tuvo un antecedente en 2025, cuando se unió como socio al Deportivo LSM en Uruguay, el proyecto formativo de su amigo Luis Suárez.

La faceta más humana del '10'

Durante la entrevista, el actual jugador del Inter Miami se describió como una persona sumamente estructurada, reservada y, en ocasiones, demasiado autocrítica. Reveló que durante su etapa en el Barcelona acudió a terapia para gestionar la presión, admitiendo que suele «comerse las cosas» y guardarlas para sí mismo. Incluso confesó que, en la intimidad del campo de juego, es su juez más severo: «Me he puteado bastante por dentro cuando las cosas no salen».

Fuera del foco mediático, Messi definió a Antonela Roccuzzo como el gran sostén de su vida. Se describió como un hombre romántico pero poco demostrativo, y compartió detalles curiosos de su cotidianidad: no le gusta bailar a menos que haya bebido un poco de alcohol y disfruta del vino, el cual a veces mezcla con refresco «para que pegue más rápido», según bromeó durante el encuentro.

El arrepentimiento y la lección de la Albiceleste

Uno de los puntos más sensibles de la charla fue el recuerdo de su renuncia a la selección nacional tras las finales perdidas entre 2014 y 2016. Messi admitió que ese fue uno de sus mayores errores: «Me arrepentí muchísimo. Veía los partidos y me quería morir. Menos mal que pude volver». De aquel proceso de dolor y posterior gloria mundialista, el astro rescató una lección que hoy intenta transmitir a las nuevas generaciones.

Para Messi, el fútbol ha sido el vehículo para entender que el éxito no es lineal. «El mejor ejemplo es no renunciar nunca. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo», aseveró, conectando esa resiliencia con su deseo de formar jóvenes en su futuro club. Con este anuncio, el "10" deja claro que, aunque el final de su carrera como jugador esté cerca, su influencia en el deporte apenas está entrando en una nueva y ambiciosa etapa.

