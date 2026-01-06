El Chiringuito celebra 12 años con un programa especial: Descubre cuándo y dónde verlo

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El icónico programa deportivo conducido por Josep Pedrerol, celebra su 12º aniversario con un programa especial imperdible, cargado de emociones, recuerdos, debates intensos y momentos que han marcado la historia de la televisión deportiva. Esta noche, a las 9:00p.m., tienes una cita en Meridiano Televisión.

Durante doce años, El Chiringuito se ha consolidado como un referente absoluto del periodismo deportivo en español, reuniendo a una mesa de analistas que genera opinión, polémica y conversación en millones de espectadores alrededor del mundo.

Este aniversario representa un hito en su trayectoria, y será celebrado como solo el programa sabe hacerlo: con pasión, exclusivas y el estilo inconfundible que lo ha convertido en fenómeno global. Desde hace varios años, gracias al canal de los especialistas en deportes, los venezolanos pueden disfrutar de este programa de manera gratuita,

¿Cómo ver el programa especial de El Chiringuito?

Los fanáticos venezolanos podrán disfrutar en exclusiva de esta transmisión especial hoy 6 de enero a las 9:00p.m., por Meridiano Televisión, en señal abierta para todo el país. Además, estará disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno GO, Goy y ABA TV GO, para que nadie se quede fuera de la celebración.

Doce años de historia, debates inolvidables y fútbol sin filtros. Sintoniza y celebra el aniversario 12 de El Chiringuito de Jugones por Meridiano Televisión.

