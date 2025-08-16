LIV Golf: los detalles del millonario contrato de Jon Rahm y el choque con Joaquín Niemann

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de LIV Golf llega a su final de temporada en Indianápolis, pero más que un evento deportivo, es una batalla por una fortuna. El chileno Joaquín Niemann lidera la tabla de puntos, y de mantener su posición, se haría con el premio individual más grande en la historia de la competición: un bono de 18 millones de dólares.

Sin embargo, el favorito para llevarse el millonario cheque no la tendrá fácil, ya que en su camino se interpone el español Jon Rahm. El "Vasco" es una figura que define la era de las fortunas en el golf, habiendo firmado el contrato más grande en la historia del deporte con 550 millones de dólares para unirse a la liga saudí. Su simple presencia eleva el nivel de la competencia a una dimensión financiera sin precedentes.

A pesar de no haber ganado ningún torneo individual esta temporada, la consistencia de Rahm ha sido clave para mantenerse en la pelea. Con 11 top-10, incluyendo tres segundos lugares, el golfista se ha asegurado una considerable suma de dinero y ahora amenaza con arrebatarle el título a Niemann, a quien ya venció en la final de la temporada anterior.

El duelo se centra en la presión por la gloria y el dinero, pero ambos competidores muestran su respeto. Niemann ha dejado claro que no piensa especular y que su objetivo es ganar el torneo, mientras que Rahm ha elogiado el juego del chileno. La última jornada no solo definirá al campeón, sino que también coronará al rey de las finanzas en el circuito de golf más lucrativo del mundo.

