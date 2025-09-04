Lugares para ver el juego de la Vinotinto en pantalla gigante en Caracas: ENTRADA LIBRE

Suscríbete a nuestros canales

Este 4 de septiembre, la selección Vinotinto de fútbol se juega uno de los partidos más importantes de la historia, en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Los criollos buscarán tres puntos frente a la campeona del mundo, Argentina. Un partido a jugarse en Buenos Aires, que tendrá un significado especial para Lionel Messi, pues será quizás, su último partido en casa con su selección.

La Vinotinto debe buscar al menos el empate, y ligar que Colombia le gane a Bolivia, esto, para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026.

El próximo juego de Venezuela será el martes 09 de septiembre, en Maturín, precisamente frente a Colombia.

Dónde ver el juego de la Vinotinto en pantalla gigante en Caracas

En la ciudad de Caracas, los fanáticos tienen varias opciones gratis para disfrutar el juego frente a Argentina en pantalla gigante. Una de ellas, en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, municipio Baruta. Hora: 7:00 pm.

La Alcaldía de Chacao también dispondrá de una pantalla gigante en la Plaza de La Castellana. Hora: 6:00 pm.

La Alcaldía de Caracas también dispondrá una pantalla gigante en la Plaza Diego Ibarra, en el centro de ciudad. Así como el la fuente de Plaza Venezuela.

En la Plaza de la Ciudad Universitaria también dispondrán de una pantalla gigante para disfrutar el encuentro.

Por último, la Alcaldía del municipio Sucre (Petare) también pondrá una pantalla gigante en el Complejo Deportivo Mesuca desde las 4:00 p.m.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.