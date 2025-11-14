LVBP: los tres juegos cruciales previstos para este viernes 14 de noviembre

La emoción del béisbol venezolano no se detiene. Este viernes 14 de noviembre, la LVBP presenta una cartelera completa de tres encuentros que buscan reacomodar las posiciones en la tabla.
La cartelera completa para el viernes 14 de noviembre
La jornada arranca temprano y presenta los siguientes enfrentamientos (Hora local de Venezuela):
-
5:30 p.m.: Tiburones de La Guaira vs. Caribes de Anzoategui.
-
7:00 p.m.: Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara.
-
7:00 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua.
¡No te pierdas la acción! Con la temporada calentándose, cada out, carrera y victoria cuenta. La LVBP te espera para seguir disfrutando de la pasión y la adrenalina del béisbol profesional venezolano.
