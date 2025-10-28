Magallanes sufre su peor arranque de temporada en la última década: estos son los motivos

Suscríbete a nuestros canales

Decepción ha sido el sentimiento de los fanáticos de los Navegantes del Magallanes al ver que el equipo ha mantenido un bajo desempeño en este inicio de temporada, con récord de 2 ganados y 6 perdidos, las peores cifras de arranque en la última década.

La incorporación de peloteros de calidad, el retorno del mánager Eduardo Pérez y la suma de figuras históricas al cuerpo técnico generaban un ambiente de optimismo, anticipando un desempeño dominante durante las primeras jornadas de la ronda regular, pero de momento, no se ha traducido en resultados, señaló Meridiano.

Proyecciones altas con resultados bajos

Con un registro de dos victorias y seis derrotas, la novena turca atraviesa su peor comienzo de temporada en la última década. Este balance contrasta dramáticamente con el registro de 7-3 obtenido tras los primeros diez juegos de la campaña anterior. Cinco de las seis caídas del equipo han sido por un margen ajustado de tres o menos carreras.

La estadística evidencia que, históricamente, en las últimas diez temporadas de la LVBP, Magallanes solo había presentado un balance negativo en dos ocasiones al completar los diez primeros compromisos.

Falta de producción ofensiva

Mientras el cuerpo de lanzadores ha cumplido satisfactoriamente con su labor en el montículo, el principal factor de la racha negativa reside en la falta de contribución ofensiva, señaló Meridiano.

En cambio, los bates han permanecido inactivos, y han impedido que el equipo capitalice las actuaciones de su pitcheo y revierta los marcadores cerrados.

La Nave deberá remar ante unos inspirados Caribes

La tercera semana de acción de la LVBP comienza mañana martes, y la novena carabobeña necesitará urgentemente mejorar su rendimiento para sumar triunfos, siendo su primer obstáculo los inspirados Caribes de Anzoátegui, un rival que está inspirado con cinco triunfos en fila.

Una victoria en este encuentro será esencial para evitar agravar su mal presente. Asimismo, con un par de triunfos adicionales, el equipo igualaría los registros iniciales de las zafras 2018-2019 y 2015-2016.

Curiosamente, en ambos casos, los Navegantes lograron finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones, algo que puede dar un poco de optimismo al fanático de la novena carabobeña.

