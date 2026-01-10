Max Kepler suspendido tras dar positivo por dopaje en la MLB: esta será la sanción

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol de las Grandes Ligas recibió una noticia impactante este viernes 9 de enero con el anuncio de la oficina del Comisionado. Max Kepler, jardinero con más de una década de experiencia en el máximo nivel, ha sido suspendido por 80 partidos tras dar positivo por epitrenbolona, una sustancia anabolizante prohibida.

La noticia cae como un balde de agua fría para el jugador, quien se encuentra actualmente sin equipo. Kepler entró en la agencia libre el pasado mes de noviembre tras finalizar su vínculo con los Phillies de Filadelfia.

Esta sanción representa un obstáculo crítico para cualquier negociación contractual en 2026. Cualquier organización que decida firmarlo deberá considerar que el jugador se perderá la mitad del calendario regular y tendrá prohibido participar en la postemporada.

Un balance entre la gloria y el presente

Kepler, quien cumplirá 33 años en febrero, viene de una temporada 2025 discreta en la que bateó para .216 con 18 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas. Aunque sus números fueron modestos, mantuvo destellos del poder que lo caracterizó durante diez temporadas con los Twins de Minnesota.

En su etapa con los Twins, el alemán se convirtió en un emblema de la franquicia, destacando especialmente en su año dorado de 2019. En aquella campaña logró conectar 36 jonrones y remolcar 90 carreras, estableciendo los registros más altos de su trayectoria profesional.

Con 11 campañas en su historial, Max Kepler acumula un promedio vitalicio de .235 con 179 vuelacercas. Ahora, su futuro en la Gran Carpa queda bajo la sombra de un castigo que marca un punto de inflexión definitivo en su carrera.

