Ranking Mundial de Béisbol: conoce en qué posición quedó Venezuela

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) publicó este domingo la última actualización de su ranking global masculino, donde Venezuela se ubicó en el quinto lugar con 3.653 puntos. Con este resultado, el país logra mantenerse en el selecto Top-5 mundial por segundo año consecutivo, reafirmando su jerarquía institucional y deportiva en la disciplina a escala internacional.

El organismo internacional detalló que este posicionamiento es producto del rendimiento sostenido en las competencias de los últimos cuatro años. Entre los hitos más relevantes que sumaron al puntaje destacan la presencia en los cuartos de final del Clásico Mundial 2023 y la medalla de bronce obtenida en el Mundial Sub-12 de Taiwán de ese mismo año.

Asimismo, la constancia en otras categorías fue clave para sostener la posición, sumando puntos por el inédito sexto lugar en el Premier 12 de 2024. También aportaron el quinto puesto alcanzado en el Mundial Sub-23 celebrado en China y el octavo lugar en la cita de la categoría Sub-18 que tuvo lugar en Colombia.

A pesar de que en 2025 el país no tuvo participación internacional al ausentarse de las Copas del Mundo Sub-12 y Sub-18, la acumulación previa permitió que Venezuela se ratificara como el segundo mejor equipo de toda América. En el registro continental, el país se sitúa solo por detrás de Estados Unidos y supera a naciones con amplia tradición como México, Puerto Rico, Panamá, Cuba y República Dominicana.

El ranking mundial continúa liderado por Japón, seguido de China Taipéi, Estados Unidos y Corea del Sur. De cara al ciclo de 2026, la selección nacional se pondrá a prueba en una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol y en la Copa del Mundo Sub-23, eventos donde Venezuela ha mantenido una asistencia perfecta en todas sus ediciones.

