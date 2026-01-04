La LVBP reanudará el Round Robin este miércoles 7 de enero con calendario ajustado

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció oficialmente que el Round Robin de la temporada 2025-2026 se retomará el próximo miércoles 7 de enero. La decisión se tomó tras la suspensión de las jornadas del pasado fin de semana debido al estado de conmoción en el país.

Los equipos utilizarán este lunes y martes para organizar su logística de transporte y preparación de cara al regreso a los diamantes. La junta directiva de la liga trabaja en conjunto con las cinco divisas clasificadas para reestructurar el calendario, con el fin de concluir la fase antes de las fechas límite exigidas por MLB para el inicio del Spring Training.

Equipos en competencia y estado de la tabla

El Todos Contra Todos se reanudará manteniendo los resultados de la jornada inicial disputada el 2 de enero:

Cardenales de Lara : Lidera con récord de 1-0 tras dejar en el terreno a Caribes.

Águilas del Zulia : Se mantiene con 1-0 luego de vencer a los Navegantes en el juego inaugural.

Bravos de Margarita : No llegó a debutar antes de la suspensión y comenzará su participación en la reanudación.

Navegantes del Magallanes : Buscará nivelar su registro tras caer en su primer compromiso (0-1).

Caribes de Anzoátegui: El equipo oriental también iniciará la semana con marca de 0-1.

Seguridad de los jugadores extranjeros

El presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, ratificó que el personal importado de todas las organizaciones se encuentra bajo resguardo y en perfectas condiciones. Esta medida ha sido prioritaria para garantizar la continuidad del torneo y llevar tranquilidad a los familiares de los jugadores en el exterior, especialmente en la República Dominicana.

Se espera que en las próximas horas la LVBP publique el cronograma detallado de los juegos que restan para definir a los dos finalistas de la zafra.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.