MLB vs. Japón: conozca cómo surgieron los famosos partidos interligas entre ambas potencias

Suscríbete a nuestros canales

Los enfrentamientos entre las estrellas de las Grandes Ligas beisbol profesional de Japón han evolucionado desde giras de exhibición hasta convertirse en una competencia internacional de alto nivel.

Los encuentros fueron conocidos históricamente en territorio nipón como “Nichibei Yakyu” (Béisbol Japón-EEUU), han servido como termómetro de la competitividad global del deporte durante más de un siglo.

El intercambio deportivo comenzó a principios del siglo XX con viajes de equipos universitarios y profesionales estadounidenses a Asia. Un punto de inflexión ocurrió en 1934, cuando una selección de figuras de la MLB, entre las que destacaban Babe Ruth, Lou Gehrig y Jimmie Foxx, completó una gira de 18 encuentros por Japón.

Tras la Segunda Guerra Mundial, estas visitas se mantuvieron con equipos específicos como los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, funcionando como herramientas de diplomacia deportiva.

Formalización de la All-Star Series (1986-2006)

En 1986 se institucionalizó la MLB Japan All-Star Series. Bajo este formato, una selección de jugadores de las Grandes Ligas viajaba cada dos años al finalizar la temporada regular para enfrentar a los mejores exponentes de la Nippon Professional Baseball (NPB).

Durante este periodo de dos décadas, la MLB mantuvo una superioridad estadística notable, ganando nueve de las diez series disputadas. Jugadores de alto perfil como Ken Griffey Jr., Barry Bonds y Sammy Sosa fueron participantes habituales en estos eventos, consolidando el dominio estadounidense en la mayoría de los enfrentamientos.

El ascenso de "Samurai Japan"

A partir de 2014, el formato cambió para enfrentar a la MLB directamente contra la selección nacional de Japón, denominada "Samurai Japan". Este ajuste reflejó un equilibrio en el nivel de juego. En la serie de ese año, el conjunto japonés venció a la MLB por tres juegos a dos, un resultado que no se obtenía desde 1990.

La tendencia continuó en 2018, el encuentro más reciente, donde la selección japonesa se impuso con un registro de cinco victorias frente a una sola de las estrellas de la MLB.

Además de estas series, la relación se ha estrechado con la celebración de los Opening Series, donde equipos como los Dodgers o los Cubs inician su calendario oficial de temporada regular en el Tokyo Dome.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube