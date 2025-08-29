Netflix estrena nueva película futbolera: te contamos más

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol virtual salta a la pantalla grande. El fenómeno de LaLiga Fantasy, un juego que ha generado una fiebre entre millones de aficionados, ahora inspira una película en Netflix. La cinta, titulada 'Este maldito Fútbol Fantasy', explora la pasión, rivalidad y obsesión que despierta la competencia por el "once ideal" cada semana.

La trama, descrita como una "comedia picante", se centra en un grupo de amigos inmersos en su propia liga privada. Todo se complica cuando su campeón, Gianni, desaparece justo el día de su boda y antes de la jornada decisiva. La rivalidad, el absurdo y la traición se apoderan del grupo, que debe enfrentar sus secretos en medio del caos.

La cinta dirigida por Alessio Maria Federici captura la esencia de un juego que se ha convertido en un fenómeno social. El film refleja cómo una simple competición virtual puede unir o separar a los amigos, transformando la camaradería en un verdadero campo de batalla que va mucho más allá de las discusiones en un chat grupal.

Al final, lo que está en juego no es solo ganar, sino ser el protagonista de la historia. La película es un espejo de la locura colectiva que el Fútbol Fantasy genera, mezclando misterio y comedia para deleitar a los aficionados que se sentirán identificados con las pasiones del juego.

