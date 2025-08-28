¿Su retiro está cerca? Messi confirma que Venezuela será su último rival de local por eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

Tras la contundente victoria del Inter Miami que aseguró su lugar en la final de la Leagues Cup, Lionel Messi se refirió a su próximo encuentro con la selección argentina.

En un diálogo posterior al partido, el capitán de la Albiceleste compartió sus sentimientos sobre el partido de Eliminatorias contra Venezuela, que se disputará en Buenos Aires.

En una entrevista con la transmisión oficial de la Leagues Cup, a Messi se le preguntó si el partido contra la Vinotinto sería el último de las Eliminatorias en Argentina, señaló Infobae.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, respondió.

¿Cuándo será el compromiso de la Vinotinto ante el astro argentino?

El encuentro se llevará a cabo el 4 de septiembre en el marco de la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un torneo en el que Argentina ya ha asegurado su clasificación al Mundial 2026.

El siguiente compromiso de la selección será el 9 de septiembre ante Ecuador en el Estadio Monumental de Pichincha, en la última jornada del camino al Mundial.

Próximos compromisos de Venezuela

Una vez finalizadas las Eliminatorias en septiembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha planificado una serie de amistosos. Entre el 6 y el 14 de octubre, el equipo de Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos, extraoficialmente se indicó que uno de ellos será ante la Vinotinto.

Además, otra posible cita para ver a Messi con la camiseta de la selección es la Finalísima entre Argentina, campeona de la Copa América, y España, vencedora de la Eurocopa. Este partido está programado para marzo de 2026, con la condición de que el equipo español confirme su clasificación para el Mundial.

Este proceso se definirá entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Las ciudades de Londres, Qatar y Arabia Saudita son las candidatas para albergar este encuentro, que se jugaría en la ventana internacional de la FIFA entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año.

