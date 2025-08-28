Drama en el Tour de Francia: el grave accidente del cuatro veces campeón

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del ciclismo se encuentra en vilo tras conocerse el grave accidente de Chris Froome. El legendario ciclista británico, de 40 años, ha sido hospitalizado de urgencia luego de una aparatosa caída durante un entrenamiento en el sur de Francia, encendiendo las alarmas en el pelotón internacional.

El incidente, en el que no hubo otros ciclistas ni vehículos implicados, ocurrió cerca de la localidad de Saint-Raphaël. El deportista fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon, donde los médicos confirmaron lesiones serias, incluyendo cinco costillas fracturadas, un neumotórax y una lesión en una vértebra lumbar.

Aunque su estado es estable, las lesiones hacen prácticamente imposible su regreso a la competición esta temporada. Este no es el primer revés para Froome, quien en 2019 sufrió otro grave accidente que le costó varias fracturas y lo alejó por mucho tiempo de su mejor nivel competitivo.

Su equipo, Israel-Premier Tech, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial. La escuadra detalló que el deportista se encuentra consciente y que será sometido a una operación quirúrgica de urgencia para tratar la lesión vertebral.

