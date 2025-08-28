La exnovia de Travis Kelce responde: su reacción al compromiso con Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del compromiso entre Travis Kelce y Taylor Swift no solo acaparó titulares, sino que también generó una reacción en la exnovia del jugador, Kayla Nicole. A solo unas horas del anuncio, la presentadora compartió una enigmática historia en sus redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como una sutil respuesta al sorpresivo anuncio.

La publicación consistió en un video de la actriz Tracee Ellis Ross, quien reflexionaba sobre la diferencia entre la alegría y la felicidad. En el clip, Ross asegura: "La alegría es diferente de la felicidad... la felicidad es algo que se puede conseguir fácilmente, mientras que la alegría es algo por lo que trabajas y te esfuerzas". Kayla afirmó "aspirar" a esa forma de ver la vida.

Esta respuesta llega meses después de que Kayla hablara públicamente sobre lo difícil que ha sido su ruptura. En una entrevista, la presentadora de 33 años confesó que la experiencia ha sido "abrumadora" y ha llegado a un punto en el que la ha hecho "cuestionar mi valor como persona", debido a las constantes comparaciones en línea.

A pesar de la aparente dificultad, Kayla Nicole siempre ha mantenido la compostura ante la opinión pública. La presentadora ha declarado en varias ocasiones que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia la cantante, y ha asegurado que hecho le agrada, afirmando que considera que es muy talentosa.

