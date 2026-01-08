Real Madrid vs. Barcelona: el historial del clásico español por Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España 2026 alcanzará su punto máximo este domingo 11 de enero con una nueva edición del Clásico. El FC Barcelona y el Real Madrid llegan a la instancia definitiva tras superar con solvencia sus semifinales en Arabia Saudí, dejando en el camino al Athletic Club y al Atlético de Madrid, respectivamente. Sin embargo, más allá del presente, el peso de la historia marca una tendencia clara para ambos bandos.

Desde la creación del torneo en 1982, el Barcelona se ha consolidado como el máximo ganador histórico con 15 títulos, superando por dos al Real Madrid, que ostenta 13 coronas. No obstante, cuando se analiza exclusivamente el historial de finales disputadas frente a frente, la balanza se inclina drásticamente hacia la capital española.

El dominio merengue en los duelos directos

Esta será la undécima final que disputarán ambos clubes entre sí. En las diez ocasiones anteriores, el Real Madrid ha logrado imponerse en 7 oportunidades, dejando al Barcelona con solo 3 victorias en choques definitorios. El Madrid ha sido históricamente el equipo que mejor maneja la presión del Clásico cuando hay un trofeo de por medio:

Década de los 80 y 90: El Madrid fue el dueño absoluto, ganando las finales de 1988, 1990, 1993 y 1997.

Era Moderna: El Barça cortó la racha en 2011, pero el Madrid respondió ganando en 2012 y 2017.

Formato Actual: En los últimos tres años, la paridad ha regresado; el Barcelona venció en 2023 y 2025, mientras que el Madrid dominó en 2024.

Cuarta final consecutiva en el nuevo formato

El dato que más resalta en esta edición es la hegemonía que ambos han impuesto desde que el torneo cambió a su formato de "Final Four". Con la de este domingo, se cumplen cuatro finales seguidas reeditando el Clásico. En este periodo reciente, los catalanes han logrado maquillar un poco el historial histórico al ganar dos de las últimas tres finales (con marcadores de 3-1 y 5-2), desafiando la tendencia ganadora del Real Madrid en esta competición.

Este domingo, el Barcelona buscará su decimosexto título para alejarse aún más en el palmarés general, mientras que el Real Madrid intentará reafirmar su condición de "rey de las finales" directas y quedar a solo un trofeo de empatar la marca histórica de su acérrimo rival.

