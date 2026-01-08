El Real Madrid es finalista de la Supercopa de España: así fue el partido contra el Atlético

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid selló este jueves su clasificación a la final de la Supercopa de España 2026 tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en una semifinal de alta intensidad.

El equipo dirigido por Xabi Alonso golpeó temprano en el marcador; apenas al minuto 2, Federico Valverde ejecutó un magistral tiro libre a "tres dedos" que superó la barrera y dejó sin opciones a Jan Oblak, encaminando la victoria blanca desde el vestuario.

Tras el gol inicial, el conjunto colchonero tomó la iniciativa y dominó la posesión, aunque sin generar peligro real sobre el arco de Thibaut Courtois. El Madrid, fiel a su estilo de transiciones rápidas, supo replegarse y esperar su momento, incluso desperdiciando oportunidades claras para ampliar la ventaja antes de irse al descanso.

Rodrygo sentencia y Sorloth pone el suspenso

Al inicio del complemento, la efectividad merengue volvió a aparecer. Rodrygo capitalizó un contragolpe fulminante para poner el 2-0, aprovechando los espacios dejados por un Atlético volcado al ataque. No obstante, el equipo del "Cholo" Simeone no bajó los brazos y logró el descuento poco después gracias a un cabezazo preciso del delantero noruego Alexander Sorloth, lo que inyectó dramatismo al tramo final del encuentro.

Los últimos minutos se convirtieron en un monólogo del Atlético manejando los hilos del partido frente a un Real Madrid blindado en defensa. Pese al asedio rojiblanco, la imprecisión en los remates y la solidez de la zaga merengue evitaron el empate, confirmando un nuevo triunfo blanco en el derbi madrileño.

El Clásico vuelve a ser la gran final

Con este resultado, la Supercopa de España tendrá por cuarto año consecutivo el enfrentamiento más esperado del fútbol mundial: Real Madrid contra FC Barcelona. Los blancos llegan a su quinta final al hilo en este certamen, consolidando una hegemonía que buscarán ratificar el próximo domingo 11 de enero en la lucha por el primer título de la temporada.

