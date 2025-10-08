Semana 6 de la NFL en vivo y gratis por Meridiano Televisión: Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Este domingo verás un partizado de NFL a través de la señal de Meridiano Televisión. Los Packers buscarán retomar el camino de la victoria frente a unos Bengals que atraviesan un momento complicado. Con una marca de 2-3 y tres derrotas consecutivas, Cincinnati llega herido pero motivado para conseguir una victoria.

Con el diferencial de puntos más bajo de la liga y un juego que necesita resurgir, los Bengals podrían ser el rival perfecto para que los Packers reafirmen su dominio.

NFL en vivo y gratis

Domingo 12 de octubre: Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers

Antesala 4:15p.m. Patada inicial: 4:25p.m.

Como cada semana, la NFL la disfrutas en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión para toda Venezuela. Y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

https://www.instagram.com/p/DPe0dAPD-sq/

Este lunes, a partir de las 7:00p.m., sintoniza el programa Zona Touchdown con el mejor resumen de la semana 6, análisis, resultados y más. Solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.