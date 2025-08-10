Sin pelos en la lengua: las polémicas de Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más laureados de la historia, ha mantenido una relación compleja y a menudo polémica con el Balón de Oro. Aunque ha ganado el premio en cinco ocasiones, sus declaraciones y acciones, especialmente cuando el galardón no ha sido para él, han generado un gran debate y han puesto de manifiesto su frustración con el sistema de votación.

La más reciente de estas polémicas surgió en 2025. Tras no ser incluido en la lista de nominados por tercer año consecutivo, Ronaldo criticó abiertamente la credibilidad del premio. Afirmó que el galardón es "ficticio", sugirió que Vinícius Júnior debería haberlo ganado y confesó haber sentido "rabia" en el pasado, antes de entender que "son luchas que no puedes ganar".

A lo largo de su carrera, el portugués ha dejado clara su desaprobación al ausentarse de varias ceremonias del Balón de Oro. En 2019, cuando Lionel Messi ganó su sexto premio, Ronaldo decidió no asistir y en su lugar acudió a la gala de la Serie A. Un hecho similar ocurrió en 2021, lo que avivó los rumores de su descontento por la victoria de Messi.

La rivalidad con Messi alcanzó otro nivel en 2021, cuando el periodista de France Football, Pascal Ferré, reveló que la única ambición de Cristiano era retirarse con más Balones de Oro que el argentino. Ronaldo respondió con un extenso comunicado en redes sociales, acusando a Ferré de mentir y de utilizar su nombre para promocionar la revista.

Sus críticas a la credibilidad del premio no son nuevas. En 2024, tras la entrega del galardón a Messi, Ronaldo aseguró que tanto el Balón de Oro como el premio The Best estaban "perdiendo credibilidad". Aunque felicitó a los ganadores, argumentó que los números goleadores no engañaban y sugerían que otros futbolistas merecían mayor reconocimiento.

