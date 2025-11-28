Tabla de posiciones de la LVBP este 28 de noviembre: Águilas del Zulia mantienen el liderato

Suscríbete a nuestros canales

Con la temporada en su fase media, la tabla de posiciones de la LVBP muestra una intensa batalla en todas las zonas de clasificación. Las Águilas del Zulia se mantienen en la cima, liderando con 19 juegos ganados. Sin embargo, el liderato está amenazado por los Tigres de Aragua, quienes se encuentran a apenas medio juego de distancia.

Los Caribes de Anzoátegui y los Bravos de Margarita completan la parte alta de la tabla, manteniéndose cerca de la punta.

Tabla de posiciones

Equipo Juegos jugados Juegos ganados Juegos perdidos Porcentaje Diferencia Racha Águilas 33 19 14 .576 - P2 Tigres 34 19 15 .559 0.5 P1 Caribes 34 18 16 .529 1.5 G1 Bravos 35 18 17 .514 2.0 G2 Tiburones 35 17 18 .486 3.0 G2 Cardenales 35 16 19 .457 4.0 P3 Leones 33 15 18 .455 4.0 P2 Navegantes 35 15 20 .429 5.0 G3

La lucha por clasificar se intensifica

La tensión se dispara en la mitad inferior de la tabla, donde los equipos luchan por asegurar su pase a la siguiente fase. Los Tiburones de La Guaira se encuentran con un registro de 17 ganados y 18 perdidos, a 3.0 juegos de la cima.

Por su parte, Cardenales de Lara y Leones del Caracas están empatados en diferencia a 4.0 juegos del primer lugar, buscando consolidarse. Los Navegantes del Magallanes cierran la tabla, aunque aún con oportunidades de remontar.

