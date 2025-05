Vinicius Jr. sigue los pasos de Cristiano Ronaldo y expande su imperio empresarial

Suscríbete a nuestros canales

La joven estrella del Real Madrid, Vinicius Jr. , está demostrando ser un talento con visión de futuro que trasciende las líneas de cal. A sus 24 años, el extremo brasileño ha dado un paso audaz hacia el mundo empresarial del fútbol, emulando los movimientos de su ídolo, la leyenda Ronaldo Nazario. El veloz atacante no solo deslumbra en el Santiago Bernabéu, sino que ahora construye un imperio futbolístico propio.

La primera incursión de Vinicius en la propiedad de clubes llegó a principios de 2024 con la adquisición del FC Alverca, un histórico equipo de la segunda división portuguesa. Con una inversión estimada entre 8 y 10 millones de euros por la mayoría accionarial, el brasileño ha inyectado nueva ambición al club, que actualmente lucha por asegurar un codiciado ascenso a la Primeira Liga. El último encuentro de la temporada regular los enfrenta al Portimonense, un rival sin nada en juego, lo que podría allanar el camino hacia la revalorización de la inversión de la joven estrella.

Sin embargo, el apetito empresarial de Vinicius no se detuvo en las costas portuguesas. Recientemente, el reconocido periodista Santi Aouna reveló que el brasileño está a punto de sumar otro club a su cartera: el Athletic Club, un equipo de la segunda división de su país natal. Esta aspiración no es nueva para Vinicius, ya que a principios de año el club fue adquirido por ALL Agenciamento Esportivo, una empresa dirigida por su padre, Thássilo Soares. No obstante, esta compra fue anulada por la justicia brasileña tras una denuncia de otros socios que alegaban falta de información y consentimiento.

A pesar de este revés legal inicial, la información del periodista que anticipó el fichaje de Mbappé por el Real Madrid sugiere que Vinicius será finalmente el nuevo propietario del Athletic Club. Este equipo ha experimentado un notable resurgimiento, logrando dos ascensos consecutivos que lo llevaron de la Serie D en 2023 a la Serie B actual. Con solo siete partidos disputados en la presente temporada, el club se sitúa en la decimoquinta posición, y la llegada de Vinicius podría ser el impulso necesario para soñar con alcanzar la máxima categoría del fútbol brasileño.

El espíritu emprendedor de Vinicius se extiende más allá de la propiedad de clubes. En 2021, fundó "Papa Media House SL", una empresa dedicada a la representación de futbolistas, mostrando su interés en moldear el futuro de jóvenes talentos. Además, a finales de 2023, incursionó en el floreciente mundo de los deportes electrónicos al convertirse en socio y embajador de LOUD, una organización brasileña de eSports que alcanzó la gloria mundial al ganar el Valorant Champions 2022.

Su creciente influencia global también lo ha convertido en un imán para marcas de renombre. Vinicius es una de las figuras clave de Nike, y desde 2022 y 2024 respectivamente, también es embajador de gigantes de las bebidas como Pepsi y Gatorade. Su imagen trasciende el ámbito deportivo, convirtiéndolo en un referente para millones de seguidores en todo el planeta.

Finalmente, la faceta más humana y comprometida de Vinicius se manifiesta en la creación del Instituto Vini Jr. en 2021. Con una inversión personal de más de cinco millones de euros, esta organización tiene como objetivo ayudar a niños e instituciones de São Gonçalo, su ciudad natal. El proyecto se centra en la educación, la tecnología y el fútbol como herramientas de transformación social. Su destacada labor humanitaria fue reconocida con el prestigioso Premio Sócrates en la ceremonia del Balón de Oro 2023, y en 2024 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad para la Educación para Todos por la UNESCO, consolidando su compromiso con un futuro mejor para las nuevas generaciones.

